Дженсен Эклс спасет «Винчестеров»

Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс запустил кампанию по спасению «Винчестеров». Приквел оригинального шоу, рассказывающий историю родителей главных героев, был закрыт каналом CW после первого сезона.

Эклс выступил продюсером шоу, также он вернулся в нем в роли Дина Винчестера, рассказывающего историю своих родителей. Зрители критиковали сериал за расхождения с оригинальной историей, но в финале выяснилось, что события происходили в альтернативной вселенной с альтернативными Джоном и Мэри.

Дин попал в этот мир уже после смерти, выяснив, что Земле, на которой еще оставался его брат, как и всем остальным вселенным, грозит уничтожение.

Почему закрыли «Винчестеров»?

The CW для экономии средств решил сосредоточиться на дешевых проектах. Среди высокобюджетных сохранили лишь два сериала – «Настоящий американец» и «Уокер». Последний – детище экранного брата Эклса, Джареда Падалеки, который является исполнительным продюсером шоу и играет в нем главную роль.

При этом другой проект Падалеки, сериал «Уокер: Независимость», также был закрыт после первого сезона. Не выйдет на CW и новый сезон «Кунг-фу». Пока неизвестно будущее сериалов «Супермен и Лоис», «Настоящий американец: Возвращение домой» и «Рыцари Готэма».

В «Рыцарях» появился еще один «выпускник» «Сверхъестественного». Миша Коллинз сыграл здесь окружного прокурора Харви Дента.

Не приговор

На «Винчестерах», однако, еще рано ставить крест. По данным портала Deadline, Warner Bros. Television рассчитывает найти новую платформу, где выйдет продолжение шоу.

Дженсен Эклс уже организовал в интернете кампанию по спасению сериала. Вместе с актерами шоу он записал видео, в котором призвал поклонников вселенной «Сверхъестественного» публиковать в соцсетях посты с хэштегом #SaveTheWinchesters. Так он надеется привлечь больше внимания к проекту и найти для него новую площадку.

«Ладно, вы знаете, что делать. Давайте снесем крышу этой штуке и покажем, из чего сделан этот фандом. Давайте найдем Винчестерам новый дом. Потому что знаете что? Нам еще есть, над чем поработать», – сказал Эклс в ролике.