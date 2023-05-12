Современные люди унаследовали неандертальский нос

Носы современных людей похожи на неандертальские, выяснили ученые. Известно, что неандертальцы часто скрещивались с современными людьми. Геном европейцев содержит до 4% генома неандертальцев.

Международный коллектив исследователей выяснил, что ДНК содержит 33 участка генома, которые явно были связаны с формой лица. Особое внимание исследователей привлекла область 1q32.3, которая была передана современному человеку от неандертальцев, обитавших на территории древней Европы.

Гены в этой области увеличивают длину носа. Более того, в ней обнаружен конкретный ген ATF3, который развился путем естественного отбора. Ученые считают, что он позволил людям приспособиться к окружающей среде с холодным евразийским климатом и повысил их выживаемость.

Размер носа напрямую влияет на температуру и влажность воздуха, которым мы дышим. Чем больше нос, тем сильнее нагревается вдыхаемый воздух. Поэтому приобретенная в результате скрещивания форма неандертальского носа оказалась выгодна современным людям, которые пришли из Африки.