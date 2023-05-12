НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Лайма Вайкуле позвала на фестиваль артистов‑иноагентов

Источник:
Sibnet.ru
192 0
Фото: © кадр из видео

Певица и организатор фестиваля «Рандеву» в Юрмале Лайма Вайкуле раскрыла некоторых участников программы. Среди них — артисты, признанные иноагентами в России.

Вайкуле сообщила, что на фестивале выступят комик Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ 14 апреля) и музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ 2 сентября).

«Выступит Семен Слепаков, который остро все замечает. Я просто влюблена в творчество Андрея Макаревича. А где его можно будет увидеть близко? На фестивале "Рандеву". Выдаю вам секреты фестиваля», — рассказала артистка на YouTube-канале «Лайма Рандеву Юрмала».

Фестиваль «Лайма Рандеву Юрмала 2023» (Laima Rendezvous Jrmala 2023) пройдет с 28 по 30 июля. Мероприятие проходит с 2015 года и на нем собираются востребованные звезды эстрады, всемирно известные музыканты и актуальные исполнители. Полный состав артистов будет объявлен позднее.

Вайкуле негативно высказывалась в адрес России из-за военной спецоперации. Одной из коронных цитируемых певицы стала фраза о том, что она «содержала Советский Союз, выпуская свои диски».

Еще по теме
Блогеры добровольно пошли в налоговую
Определись все финалисты Евровидения-2023
Кормухина обвинила Гагарину в поддержке ВСУ исполнением «Кукушки»
Соловьев эмоционально осудил теплый прием Пугачевой в России
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Игра «Знаток истории» стартует на Sibnet.ru
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
Киев прокомментировал исчезновение главкома ВСУ Залужного
Лукашенко пропустил завтрак с Путиным в Кремле
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
57
Путин объявил переломный рубеж для человеческой цивилизации
43
Начался штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
38
Парадная речь Путина вызвала восторг на Западе
29
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
25
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны