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Цены на китайские авто за два года взлетели в пять раз

Источник:
Sibnet.ru
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Средняя цена китайского автомобиля с пробегом в начале года составила 1,6 миллиона рублей, это в полтора раза больше, чем год назад, и в пять раз больше по сравнению с 2021.

Цены новых автомобилей приблизились к отметке в 3,2 миллиона — это в два раза дороже, чем в январе-2021. Однако примерно на этом уровне они держатся с начала кризиса, сообщается в исследовании Auto.ru и Яндекса..

Рынок китайских авто с пробегом молодеет. Сейчас больше половины (58%) приходится на модели, которым не больше пяти лет. Причем наиболее значительной части из них — 74% — не больше двух лет.

Средний пробег также снизился — до 75–80 тысяч километров со 100–120 тысяч километров двумя годами ранее.

На вторичном рынке «китайцы» все еще занимают незначительную часть — только 2,3%. Однако количество предложений в абсолютных показателях стало на треть больше.

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MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.