«Ростех» оценил способность БМП‑3 уничтожать Bradley и Marder

Российская боевая машина пехоты БМП-3 способна уничтожить американскую БМП Bradley и немецкую Marder с нескольких километров, сообщили пресс-служба «Курганмашзавода» (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех).

В начале года США заявили о передаче Украине 60 боевых машин пехоты Bradley. Германия поставила Киеву 40 БМП Marder.

«БМП Bradley и Marder относятся к числу сложных противников за счет высокой защищенности. Но наличие управляемого ракетного вооружения на БМП-3 позволяет уверенно поражать зарубежные машины с расстояния в несколько километров», — рассказали РИА Новости в «Курганмашзаводе»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Т-80: танк с душой самолета

Отличает Bradley и Marder и большая масса, превышающая 30 тонн, к тому же у них низкая подвижность. «Ограничивает подвижность этих машин и высокое удельное давление на грунт, особенно в период весенне-осенней распутицы», — добавили на предприятии.

БМП-3 — стоит на вооружении армии с 1987 года. Предназначена для транспортировки личного состава. Вооружена спаренными 100-мм орудием-пусковой установкой 2А70 и автоматической пушкой 2А72. Активно применяются российской армией в ходе спецоперации на Украине.