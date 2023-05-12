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Минюст России поддержал идею ответственности за русофобию

Источник:
ТАСС
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Понятие русофобии должно быть закреплено в российском законодательстве, а за русофобскую деятельность должна быть установлена ответственность, заявил заместитель министра юстиции России Андрей Логинов.

«Совершенно четко я поддерживаю необходимость закрепления в нашем российском законодательстве понятие русофобии, формирование механизмов, предупреждение распространения информации, враждебной к России, и установление ответственности за русофобскую деятельность»,— цитирует ТАСС Логинова.

По его словам, русофобия является феноменом и имеет свою историю. «Я хочу обратить внимание на то, что именно российская идентичность и стоит в центре удара всех этих русофобских усилий. И еще это не явление, русофобия — это все-таки феномен», — сказал замминистра.

«Чтобы этот феномен был правильно нами очерчен, необходимо очень широкое, научное и фундаментальное изучение этого вопроса», — отметил Логинов.

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