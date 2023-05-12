Телеканал «Россия» запустит юмористическое шоу

Юмористическое скетч-шоу «Истории большой страны» покажут на канале «Россия» с 19 мая. В проекте известные артисты изобразят узнаваемых персонажей из повседневной жизни.

По формату шоу, зрителям покажут стендап, миниатюры, пародии. Среди участников юмористического проекта — Нонна Гришаева, Максим Лагашкин, Мария Кравченко, Светлана Пермякова, Иван Пышненко и многие другие узнаваемые лица.

Из интересных сюжетов — девушка приезжает в автосервис в надежде скрыть от мужа царапины на помятой машине или директриса, спасаясь от школьной проверки, покоряет высоту спортзала на канате.

Премьера юмористического скетч-шоу «Истории большой страны» — 19 мая в 23.35 на телеканале «Россия».