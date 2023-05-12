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Телеканал «Россия» запустит юмористическое шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Юмористическое скетч-шоу «Истории большой страны» покажут на канале «Россия» с 19 мая. В проекте известные артисты изобразят узнаваемых персонажей из повседневной жизни.

По формату шоу, зрителям покажут стендап, миниатюры, пародии. Среди участников юмористического проекта — Нонна Гришаева, Максим Лагашкин, Мария Кравченко, Светлана Пермякова, Иван Пышненко и многие другие узнаваемые лица.

Из интересных сюжетов — девушка приезжает в автосервис в надежде скрыть от мужа царапины на помятой машине или директриса, спасаясь от школьной проверки, покоряет высоту спортзала на канате.

Премьера юмористического скетч-шоу «Истории большой страны» — 19 мая в 23.35 на телеканале «Россия».

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Топ комментариев

MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.