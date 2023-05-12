Российская авиация нанесла мощный удар по целям в Киеве крылатыми ракетами Х-22, неуязвимы для украинской противовоздушной обороны, сообщает со ссылкой на источники американское издание Military Watch Magazine.

Ракета Х-22 подвешенная к ракетоносцу Ту-22М3 Фото : Sot10

Х-22 обошли многоуровневую систему ПВО в Киеве. Эти ракеты перехватить фактически невозможно, а ущерб они наносят огромный, сказали изданию источники на Украине

Издание отмечает, что боеголовки весом 950 килограммов играют ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине.

Х-22 Буря» — сверхзвуковая крылатая ракета воздушного базирования. Максимальная дальность — 600 километров. Имеет инерциальную навигационную систему на основе гироскопа и РЛС.