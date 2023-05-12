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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия ударила по Киеву неуязвимыми для ПВО ракетами Х‑22

Источник:
Military Watch Magazine
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Российская авиация нанесла мощный удар по целям в Киеве крылатыми ракетами Х-22, неуязвимы для украинской противовоздушной обороны, сообщает со ссылкой на источники американское издание Military Watch Magazine.

Ракета Х-22 подвешенная к ракетоносцу Ту-22М3
Ракета Х-22 подвешенная к ракетоносцу Ту-22М3
Фото: Sot10

Х-22 обошли многоуровневую систему ПВО в Киеве. Эти ракеты перехватить фактически невозможно, а ущерб они наносят огромный, сказали изданию источники на Украине 

Издание отмечает, что боеголовки весом 950 килограммов играют ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине.

Х-22 Буря» — сверхзвуковая крылатая ракета воздушного базирования. Максимальная дальность — 600 километров. Имеет инерциальную навигационную систему на основе гироскопа и РЛС.

Тема: Военная операция на Украине
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