Психолог назвал фатальные ошибки женщин после секса

Поведение женщины после секса может испортить о ней впечатление, тогда мужчина не захочет продолжать отношения, сообщил психолог и семейный консультант Марк Бартон.

Психолог рассказал, что после секса женщина не должна давать понять мужчине, что она совершила ошибку. Это не произведет впечатления на мужчину, скорее выставит ее как глупую и несмышленую, которой легко манипулировать.

Также не нужно транслировать мужчине жертвенную позицию, из серии, «я надеюсь, ты мне еще позвонишь?». Спутница должна показать партнеру, что она осознанно занялась сексом и выполнила свое желание, а не чужое.

«Женщины, которые через неуверенность входят в отношения с мужчиной, они внутренне опустошены, проблемы с самооценкой и сексуальностью. И они настолько не верят в себя, в женственность, привлекательность, в сексуальность, что начинают транслировать вот такую позицию жертвы, чтобы вымолить у мужчины признание», — сказал на YouTube-канале Бартон.

Сожаления и попытки получить надежду на продолжение не вызовут желания мужчины снова встречаться с партнершей.