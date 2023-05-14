НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Праздник Оракул 18+

Психолог назвал фатальные ошибки женщин после секса

Источник:
Sibnet.ru
254 0
Секс
Фото: © pxhere.com/ / CC0 Всеобщее достояние

Поведение женщины после секса может испортить о ней впечатление, тогда мужчина не захочет продолжать отношения, сообщил психолог и семейный консультант Марк Бартон.

Психолог рассказал, что после секса женщина не должна давать понять мужчине, что она совершила ошибку. Это не произведет впечатления на мужчину, скорее выставит ее как глупую и несмышленую, которой легко манипулировать.

Также не нужно транслировать мужчине жертвенную позицию, из серии, «я надеюсь, ты мне еще позвонишь?». Спутница должна показать партнеру, что она осознанно занялась сексом и выполнила свое желание, а не чужое.

«Женщины, которые через неуверенность входят в отношения с мужчиной, они внутренне опустошены, проблемы с самооценкой и сексуальностью. И они настолько не верят в себя, в женственность, привлекательность, в сексуальность, что начинают транслировать вот такую позицию жертвы, чтобы вымолить у мужчины признание», — сказал на YouTube-канале Бартон.

Сожаления и попытки получить надежду на продолжение не вызовут желания мужчины снова встречаться с партнершей.

Еще по теме
Определена самая привлекательная форма груди
Психологи назвали привлекательную для мужчин женскую позу
Десять убийц любви: как спасти отношения
Домашний стриптиз: как сделать танец незабываемым
смотреть все
Отношения #Любовь
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Игра «Знаток истории» стартует на Sibnet.ru
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Киев прокомментировал исчезновение главкома ВСУ Залужного
Обсуждение (0)
Картина дня
Два российских полковника погибли при отражении атак ВСУ
Российские силы нанесли «удар возмездия» по Украине
СМИ узнали о планах Зеленского взорвать российский нефтепровод
США остались зависимы от поставок одного товара из России
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Путин объявил переломный рубеж для человеческой цивилизации
44
Начался штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
39
Парадная речь Путина вызвала восторг на Западе
31
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны
19
Песков заявил о достижении части целей СВО