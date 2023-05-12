Зафиксирована одна из самых мощных космических вспышек

Астрономы обнаружили одну из самых мощных и долгоиграющих космических вспышек, сообщила пресс-служба Саутгемптонского университета в Великобритании.

Вспышка возникла внутри галактики в созвездии Лисички на расстоянии 8 миллиардов световых лет от Земли и продлилась более 2 лет.

«Большинство вспышек такого рода, а также эпизоды приливного разрушения звезд длятся всего несколько месяцев, прежде чем они начинают тускнеть. Вспышка AT2021lwx сохраняла высокую яркость на протяжении более двух лет, что само по себе делает ее крайне необычной», — цитирует ТАСС астронома Филипа Уайзмена.

Открытая вспышка обладала рекордно высокой энергией для всех объектов космоса помимо активных квазаров, сверхмассивных черных дыр в центрах активных галактик.

Ученые считают, что космический взрыв произошел из-за гигантского облака из достаточно плотного газа, которое было разорвано на части притяжением сверхмассивной черной дыры.