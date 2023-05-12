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Зафиксирована одна из самых мощных космических вспышек

Источник:
ТАСС
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Гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск во Вселенной
Фото: NASA/Zhang & Woosley

Астрономы обнаружили одну из самых мощных и долгоиграющих космических вспышек, сообщила пресс-служба Саутгемптонского университета в Великобритании.

Вспышка возникла внутри галактики в созвездии Лисички на расстоянии 8 миллиардов световых лет от Земли и продлилась более 2 лет.

«Большинство вспышек такого рода, а также эпизоды приливного разрушения звезд длятся всего несколько месяцев, прежде чем они начинают тускнеть. Вспышка AT2021lwx сохраняла высокую яркость на протяжении более двух лет, что само по себе делает ее крайне необычной», — цитирует ТАСС астронома Филипа Уайзмена.

Открытая вспышка обладала рекордно высокой энергией для всех объектов космоса помимо активных квазаров, сверхмассивных черных дыр в центрах активных галактик.

Ученые считают, что космический взрыв произошел из-за гигантского облака из достаточно плотного газа, которое было разорвано на части притяжением сверхмассивной черной дыры.

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MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.