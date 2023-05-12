НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут

Источник:
Sibnet.ru
700 0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой приехать в Артемовск (Бахмут).

«Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, находящеюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», — говорится в письме Пригожина, опубликованном его.

По его словам, подразделения «Вагнера» контролируют 95% территории Артемовска и продолжают наступление до его полного освобождения.

«На флангах "Вагнера", где находятся подразделения ВС РФ, противник предпринял ряд успешных контратак», — отметил Пригожин. Основатель «Вагнера» ранее заявил о крайне сложной ситуации на флангах ЧВК, где украинские силы перешли в наступление.

Минобороны России сообщило, что российские войска отбивают атаки при поддержке авиации и артиллерии. Ситуация находится под контролем, заверили в военном ведомстве.

Тема: Военная операция на Украине
Россия ударила по Киеву неуязвимыми для ПВО ракетами Х‑22
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны
Россия применила на Украине сверхмощные бомбы
Кремль отреагировал на поставку британских ракет на Украину
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Игра «Знаток истории» стартует на Sibnet.ru
Госдолг США стал угрозой для мировой экономики
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
Киев прокомментировал исчезновение главкома ВСУ Залужного
Обсуждение (0)
Картина дня
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны
Россия ударила по Киеву неуязвимыми для ПВО ракетами Х‑22
Электромобиль «Атом» получил необычные двери
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.