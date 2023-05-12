Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой приехать в Артемовск (Бахмут).

«Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, находящеюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», — говорится в письме Пригожина, опубликованном его.

По его словам, подразделения «Вагнера» контролируют 95% территории Артемовска и продолжают наступление до его полного освобождения.

«На флангах "Вагнера", где находятся подразделения ВС РФ, противник предпринял ряд успешных контратак», — отметил Пригожин. Основатель «Вагнера» ранее заявил о крайне сложной ситуации на флангах ЧВК, где украинские силы перешли в наступление.

Минобороны России сообщило, что российские войска отбивают атаки при поддержке авиации и артиллерии. Ситуация находится под контролем, заверили в военном ведомстве.