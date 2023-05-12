Пользователи пожаловались на вздутие аккумуляторов iPhone 14

Китайские пользователи iPhone 14 Pro столкнулись с проблемой вздутия аккумулятора. Она не только приводит к негодности батареи, но и становится причиной отслоения экрана.

Один из владельцев смартфона рассказал MyDrivers, что батарея устройства вздулась менее чем за полгода после покупки, что привело к отслоению экрана. Когда он обратился в техподдержку Apple, ему отказались заменить устройство на новое.

Другие пользователи столкнулись с аналогичной проблемой и отправили свои смартфоны на официальный ремонт. По возвращении им сообщили, что проблема исчезла, но предполагается, что Apple просто заменила дефективные аккумуляторы на новые.

Фото: © My Drivers

Руководство Apple пока не выступило с заявлением по этой проблеме, и неизвестно, возможно ли ее связать с браком на производстве.