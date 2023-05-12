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Пользователи пожаловались на вздутие аккумуляторов iPhone 14

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон iPhone 14
Фото: © Felix Fischer / Unsplash License

Китайские пользователи iPhone 14 Pro столкнулись с проблемой вздутия аккумулятора. Она не только приводит к негодности батареи, но и становится причиной отслоения экрана.

Один из владельцев смартфона рассказал MyDrivers, что батарея устройства вздулась менее чем за полгода после покупки, что привело к отслоению экрана. Когда он обратился в техподдержку Apple, ему отказались заменить устройство на новое. 

Другие пользователи столкнулись с аналогичной проблемой и отправили свои смартфоны на официальный ремонт. По возвращении им сообщили, что проблема исчезла, но предполагается, что Apple просто заменила дефективные аккумуляторы на новые. 

Фото: © My Drivers

Руководство Apple пока не выступило с заявлением по этой проблеме, и неизвестно, возможно ли ее связать с браком на производстве.

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MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.