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Сериал «Винчестеры» остался без продолжения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Винчестеры»

Сериал «Винчестеры», рассказывающий отдельную историю о родителях Сэма и Дина из «Сверхъестественное» закроют после первого сезона.

Изначально планировалось, что история про Винчестеров развернется на несколько сезонов. Производством проекта занимался канал The CW Television Network. Он и счел сериал нерентабельным.

Повествование сериала «Винчестеры» ведется от лица Дина (Дженсен Эклс) — сына Винчестеров. Актер, выступая на последних конвенциях, говорил, что историю родителей Мэри и Джона из этой альтернативной вселенной он хотел бы продолжить.

Возможность, что сериал «Винчестеры» все-таки продолжат новыми сезонами, есть. Warner Bros. намерена передать права на проект другому каналу или стриминговому сервису, который, возможно, снимет продолжение.

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