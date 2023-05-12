Сериал «Винчестеры» остался без продолжения

Сериал «Винчестеры», рассказывающий отдельную историю о родителях Сэма и Дина из «Сверхъестественное» закроют после первого сезона.

Изначально планировалось, что история про Винчестеров развернется на несколько сезонов. Производством проекта занимался канал The CW Television Network. Он и счел сериал нерентабельным.

Повествование сериала «Винчестеры» ведется от лица Дина (Дженсен Эклс) — сына Винчестеров. Актер, выступая на последних конвенциях, говорил, что историю родителей Мэри и Джона из этой альтернативной вселенной он хотел бы продолжить.

Возможность, что сериал «Винчестеры» все-таки продолжат новыми сезонами, есть. Warner Bros. намерена передать права на проект другому каналу или стриминговому сервису, который, возможно, снимет продолжение.