Как поиграть в открытый бета‑тест Diablo IV в России

Открытый бета-тест Diablo IV пройдет с 12 по 14 мая. Хотя саму игру официально купить в России нельзя, но уже можно предварительно загрузить клиент, воспользовавшись небольшой хитростью.

Для начала нужно установить библиотеку .NET 6.0 Runtime. Запустить официальный клиент Battle.net, затем скачать Battle.Net-Installer и, не закрывая приложение, запустить его.

В открывшемся окне нужно ввести следующие параметры:

TACT Product: fenrisb

Agent UID: fenris_beta

Installation Directory: C:GamesDiablo IV Beta

Game/Asset Language: ruRU

Repair Install (Y/N): N

В поле Installation Directory нужно указать путь для установки игры, а если есть желание играть в Diablo IV с оригинальной английской озвучкой и текстом, то в Game/Asset Language нужно прописать enEN.

После введения параметров в официальном лаунчере начнется загрузка неизвестной игры «Unknown Game (fenris_beta)». В начале процесс скачивания может долгое время держаться на 0%, но это нормально и нужно немного подождать.

После завершения загрузки нужно создать ярлык на рабочем столе для файла Diablo IV.exe. Щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и в поле «Объект» дописать «-launch» (без кавычек).

На этом все манипуляции завершены. После старта открытой беты достаточно просто запустить ярлык и авторизоваться с помощью данных своей учетной записи Blizzard.