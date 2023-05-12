НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Как поиграть в открытый бета‑тест Diablo IV в России

Источник:
Sibnet.ru
410 2
Кадр из игры Diablo IV
Фото: © Blizzard

Открытый бета-тест Diablo IV пройдет с 12 по 14 мая. Хотя саму игру официально купить в России нельзя, но уже можно предварительно загрузить клиент, воспользовавшись небольшой хитростью.

Для начала нужно установить библиотеку .NET 6.0 Runtime. Запустить официальный клиент Battle.net, затем скачать Battle.Net-Installer и, не закрывая приложение, запустить его. 

В открывшемся окне нужно ввести следующие параметры:

  • TACT Product: fenrisb
  • Agent UID: fenris_beta
  • Installation Directory: C:GamesDiablo IV Beta 
  • Game/Asset Language: ruRU 
  • Repair Install (Y/N): N

В поле Installation Directory нужно указать путь для установки игры, а если есть желание играть в Diablo IV с оригинальной английской озвучкой и текстом, то в Game/Asset Language нужно прописать enEN.

После введения параметров в официальном лаунчере начнется загрузка неизвестной игры «Unknown Game (fenris_beta)». В начале процесс скачивания может долгое время держаться на 0%, но это нормально и нужно немного подождать.

После завершения загрузки нужно создать ярлык на рабочем столе для файла Diablo IV.exe. Щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и в поле «Объект» дописать «-launch» (без кавычек).

На этом все манипуляции завершены. После старта открытой беты достаточно просто запустить ярлык и авторизоваться с помощью данных своей учетной записи Blizzard.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Blizzard хочет призвать максимум игроков в последнюю бету Diablo IV
Steam получит новые уведомления о скидках
Классическая версия игры Aion станет доступна в России
Какие бонусы в «Мире танков» получают абоненты «Игрового»
смотреть все
Игры #ММО
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Игра «Знаток истории» стартует на Sibnet.ru
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
Киев прокомментировал исчезновение главкома ВСУ Залужного
Лукашенко пропустил завтрак с Путиным в Кремле
Обсуждение (2)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Путин объявил переломный рубеж для человеческой цивилизации
43
Начался штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
38
Парадная речь Путина вызвала восторг на Западе
29
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
25
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны