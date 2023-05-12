Власти обяжут бизнес уплатить налог на сверхприбыль

Российскому крупному бизнесу придется уплатить налог на сверхприбыль или windfall tax — разовый сбор на случайные дополнительные доходы. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Параметры уточняются, но ранее стало известно, что размер разового взноса бизнеса в бюджет при уплате в 2023 году составит 5%, в 2024 году — 10%. Разовый сбор будут платить компании с прибылью до налогообложения в 1 миллиард рублей, уточнили «Российской газете» в Минфине России.

Всего планируется получить в бюджет около 300 миллиардов рублей. От налога предлагается освободить нефтедобывающие компании, нефтеперерабатывающие предприятия, производителей сжиженного природного газа.

Предполагается, что платеж затронет лишь 0,1% российских компаний. По прогнозу минфина, федеральный бюджет в 2023 году будет дефицитным, но останется в рамках плановых показателей в 2% ВВП.