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Власти обяжут бизнес уплатить налог на сверхприбыль

Источник:
Sibnet.ru
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Здание Министерства финансов России
Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Российскому крупному бизнесу придется уплатить налог на сверхприбыль или windfall tax — разовый сбор на случайные дополнительные доходы. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Параметры уточняются, но ранее стало известно, что размер разового взноса бизнеса в бюджет при уплате в 2023 году составит 5%, в 2024 году — 10%. Разовый сбор будут платить компании с прибылью до налогообложения в 1 миллиард рублей, уточнили «Российской газете» в Минфине России.

Всего планируется получить в бюджет около 300 миллиардов рублей. От налога предлагается освободить нефтедобывающие компании, нефтеперерабатывающие предприятия, производителей сжиженного природного газа.

Предполагается, что платеж затронет лишь 0,1% российских компаний. По прогнозу минфина, федеральный бюджет в 2023 году будет дефицитным, но останется в рамках плановых показателей в 2% ВВП.

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Экономика #Деньги
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