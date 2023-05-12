Google отменил выпуск нейросети Bard на территории ЕС

Представители Google рассказали на конференции I/O 2023 о том, что нейросеть Google Bard будет доступна в более чем в 180 регионах по всему миру. Европейский союз не вошел в этот список, и ни одна страна ЕС не получит доступ к этому сервису.

Google заявила, что сервис «расширится на большее количество стран и территорий в соответствии с местными правилами». Ограничение на территории ЕС связано с жесткими правилами конфиденциальности, особенно с Общим регламентом по защите данных.

Италия временно запретила конкурента Google Bard — ChatGPT после утечки данных в марте 2023 года. Этот случай стал причиной для разработки правил, касающихся ответственного и законного использования инструментов искусственного интеллекта.

Почта Gmail получила защиту от мошенников

Представители Google заявили, что будут четко определять контент, созданный искусственным интеллектом, однако реализация этой задачи может оказаться сложной. В скором времени ИИ внедрят в другие сервисы, включая поиск и Gmail.