НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Google отменил выпуск нейросети Bard на территории ЕС

Источник:
Sibnet.ru
278 0
Логотип Google Bard
Фото: © Google

Представители Google рассказали на конференции I/O 2023 о том, что нейросеть Google Bard будет доступна в более чем в 180 регионах по всему миру. Европейский союз не вошел в этот список, и ни одна страна ЕС не получит доступ к этому сервису.

Google заявила, что сервис «расширится на большее количество стран и территорий в соответствии с местными правилами». Ограничение на территории ЕС связано с жесткими правилами конфиденциальности, особенно с Общим регламентом по защите данных. 

Италия временно запретила конкурента Google Bard — ChatGPT после утечки данных в марте 2023 года. Этот случай стал причиной для разработки правил, касающихся ответственного и законного использования инструментов искусственного интеллекта.

Почта Gmail получила защиту от мошенников

Представители Google заявили, что будут четко определять контент, созданный искусственным интеллектом, однако реализация этой задачи может оказаться сложной. В скором времени ИИ внедрят в другие сервисы, включая поиск и Gmail.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Windows 11 получит виджеты рабочего стола
Google расширил аудиторию тестирования ИИ‑помощника
Психолог предупредила об опасностях онлайн‑знакомств
Наступление нейросетей напугало россиян
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
03.05.23, 09:24
4054
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
4261
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
8269
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
8003
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
6822
6
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
7803
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
10270
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
7045
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
7666
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
7863
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Игра «Знаток истории» стартует на Sibnet.ru
Госдолг США стал угрозой для мировой экономики
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
Киев прокомментировал исчезновение главкома ВСУ Залужного
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.