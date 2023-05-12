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Блогеры добровольно пошли в налоговую

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @pokrov90

Блогер и певица Анна Покров сообщила в соцсетях о визите в налоговую. Девушка не уточнила, по каким делам она туда поехала, но на фоне задержаний блогеров, публикация наделяется особым смыслом.

«Приехала и сразу по делам, ох уж эта взрослая жизнь», — написала Покров на фотографии на фоне Федеральной налоговой службы.

В марте и апреле из-за проблем с налогами в отношении нескольких блогеров возбудили уголовные дела. В Сети появилась информация, что создал специальный отдел, который займется проверкой блогеров с доходом выше 50 миллионов рублей в год.

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