Медведь, кабан и барсук прятались от дождя под скалой. ВИДЕО

Видеоловушка сняла, как летом под одним скальным выступом в иркутском заповеднике «Заповедное Прибайкалье» прятались от дождя медведь, кабан и барсуки, сообщает пресс-служба парка.

Летом прошлого года сотрудники заповедника увидели интересное место — скальный уступ на вершине горы, который образовывает собой козырек.

«Мы подумали, что такое замечательное укрытие должно понравиться лесным обитателям. И не ошиблись. Под козырек заглядывали барсуки и кабан, пережидал дождь медведь, безмятежно отдыхали изюбриха с теленком», — отметила сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

Она добавила, что видео напоминает детскую сказку под названием «Как звери под грибом прятались».