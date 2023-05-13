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Медведь, кабан и барсук прятались от дождя под скалой. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Видеоловушка сняла, как летом под одним скальным выступом в иркутском заповеднике «Заповедное Прибайкалье» прятались от дождя медведь, кабан и барсуки, сообщает пресс-служба парка.

Летом прошлого года сотрудники заповедника увидели интересное место — скальный уступ на вершине горы, который образовывает собой козырек.

«Мы подумали, что такое замечательное укрытие должно понравиться лесным обитателям. И не ошиблись. Под козырек заглядывали барсуки и кабан, пережидал дождь медведь, безмятежно отдыхали изюбриха с теленком», — отметила сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

Она добавила, что видео напоминает детскую сказку под названием «Как звери под грибом прятались».

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MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.