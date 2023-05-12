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Отзывы на маркетплейсах не вызвали доверия у покупателей

Источник:
Sibnet.ru
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Больше половины покупателей не доверяют отзывам других пользователей на товары, продающиеся на маркетплейсах, сообщило Роскачество.

Не доверяют отзывам о товарах 51% покупателей, приводит РИА Новости исследование Роскачества. 44% считают, что есть высокий риск купить на маркетплейсе некачественный товар или фальсификат.

Отзывы важны для онлайн-магазинов: при увеличении их с одного до 2-50 продажи растут на 108%.

Положительные отзывы — редкость в интернете, на маркетплейсах примерно 70% именно такие. Фейковые сообщения отличает большое количество превосходных эпитетов и призывов попробовать товар, отсутствие деталей или наоборот слишком большое количество подробных фактов о товаре.

Роскачество тестировало приложения шести универсальных маркетплейсов. Для Android первое место занял Ozon, затем идут «Яндекс Маркет», Wildberries, «СберМегаМаркет», KazanExpress и AliExpress. Для iOS результаты те же, но AliExpress стоит выше KazanExpress.

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MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.