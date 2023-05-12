Отзывы на маркетплейсах не вызвали доверия у покупателей

Больше половины покупателей не доверяют отзывам других пользователей на товары, продающиеся на маркетплейсах, сообщило Роскачество.

Не доверяют отзывам о товарах 51% покупателей, приводит РИА Новости исследование Роскачества. 44% считают, что есть высокий риск купить на маркетплейсе некачественный товар или фальсификат.

Отзывы важны для онлайн-магазинов: при увеличении их с одного до 2-50 продажи растут на 108%.

Положительные отзывы — редкость в интернете, на маркетплейсах примерно 70% именно такие. Фейковые сообщения отличает большое количество превосходных эпитетов и призывов попробовать товар, отсутствие деталей или наоборот слишком большое количество подробных фактов о товаре.

Роскачество тестировало приложения шести универсальных маркетплейсов. Для Android первое место занял Ozon, затем идут «Яндекс Маркет», Wildberries, «СберМегаМаркет», KazanExpress и AliExpress. Для iOS результаты те же, но AliExpress стоит выше KazanExpress.