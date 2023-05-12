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Определись все финалисты Евровидения-2023

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Eurovision Song Contest

Еще 10 стран добавились к финальному составу участников Евровидения-2023 после второго полуфинала музыкального конкурса. Всего за победу будут бороться 26 стран.

После второго отборочного тура в финал прошли Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

Они присоединятся к победителям первого полуфинала Хорватии, Молдове, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Израилю, Португалии, Швеции, Сербии и Норвегии. 

Также в финале выступят «Большая пятерка» — Франция, Италия, Испания, Германия и Великобритания и страна-победительница прошлого года Украина.

Фаворитом Евровидения-2023 считается певица Лорин из Швеции. Она уже приносила победу своей стране в 2012 году.

Финал Евровидения в 2023 году пройдет 13 мая в Ливерпуле.

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MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.