Определись все финалисты Евровидения-2023

Еще 10 стран добавились к финальному составу участников Евровидения-2023 после второго полуфинала музыкального конкурса. Всего за победу будут бороться 26 стран.

После второго отборочного тура в финал прошли Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

Они присоединятся к победителям первого полуфинала Хорватии, Молдове, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Израилю, Португалии, Швеции, Сербии и Норвегии.

Также в финале выступят «Большая пятерка» — Франция, Италия, Испания, Германия и Великобритания и страна-победительница прошлого года Украина.

Фаворитом Евровидения-2023 считается певица Лорин из Швеции. Она уже приносила победу своей стране в 2012 году.

Финал Евровидения в 2023 году пройдет 13 мая в Ливерпуле.