ЦБ создал сценарий восстановления экономики за два года

Банк России прогнозирует рост ВВП во втором квартале 2023 года на 4,2% после спада в 2,3% в первом квартале, следует из доклада о денежно-кредитной политике.

В 2023 году основой роста экономики станет потребительский спрос. В докладе ЦБ говорится о том, что российская экономика перестраивается быстрее, чем предполагалось, и влияние этой перестройки на темпы роста цен снизилось.

В 2024 году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции из федерального бюджета, сообщается в докладе.

Банк России ожидает, что в 2024 году экономика продолжит восстанавливаться и уже к концу следующего года достигнет уровня четвертого квартала 2021 года.

К 2025 году динамика ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5%. Именно тогда завершится основная часть адаптационных процессов.