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ЦБ создал сценарий восстановления экономики за два года

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России, Центробанк
Фото: © Sibnet.ru

Банк России прогнозирует рост ВВП во втором квартале 2023 года на 4,2% после спада в 2,3% в первом квартале, следует из доклада о денежно-кредитной политике.

В 2023 году основой роста экономики станет потребительский спрос. В докладе ЦБ говорится о том, что российская экономика перестраивается быстрее, чем предполагалось, и влияние этой перестройки на темпы роста цен снизилось.

В 2024 году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции из федерального бюджета, сообщается в докладе.

Банк России ожидает, что в 2024 году экономика продолжит восстанавливаться и уже к концу следующего года достигнет уровня четвертого квартала 2021 года.

К 2025 году динамика ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5%. Именно тогда завершится основная часть адаптационных процессов.

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Экономика #Деньги
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MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.