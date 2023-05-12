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Евросоюз назвал сумму замороженных средств россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Сумма замороженных активов российских граждан и компаний из санкционных списков Евросоюза на начало мая составила более 24 миллиардов евро, сообщила представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

«Имущество и денежные средства подсанкционных лиц и организаций только заморожены, но не изъяты и не конфискованы», — цитирует «Российская газета» чиновника. При этом Виганд не сообщил, когда деньги вернутся их владельцам — российским физлицам и компаниям.

По словам экономиста и директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, угроза заморозки валютных резервов России, а также средств частных и институциональных инвесторов в странах ЕС и США была откровенно явной еще в 2014 году.

«Надежных для россиян зарубежных активов на западных финансовых рынках сегодня не существует. В национальных интересах России следовало давно хранить резервы и активы инвесторов внутри страны», — отметил он.

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