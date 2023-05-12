Минобороны России опровергло заявления о прорыве украинскими силами российской обороны на различных участках линии боевого соприкосновения.

«Заявления, распространенные отдельными телеграм-каналами об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.

По состоянию на 22.00 мск в четверг, 11 мая на донецком направлении продолжается освобождение западной части Артемовска (Бахмута). При поддержке авиации и артиллерии были пресечены три попытки противника провести разведку боем и отражены восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным военных, идет бой по отражению атаки ВСУ в направлении Малоильиновки севернее Артемовска. «Задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике», — отметили в Минобороны.

Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем, заверили в военном ведомстве.

О начале украинского наступления сообщили в телеграм-каналах. Журналист Евгений Поддубный написал, что ВСУ начали операцию по окружению российских сил на артемовском направлении, а в районе Харькова началось перемещение техники. Его поддержал военкор Александр Коц. Позднее они смягчили свои формулировки.