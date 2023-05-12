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Захарова увидела в Зеленском конкурента артистам «Евровидения»

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: © МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожалела, что Европейский вещательный союз отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о выступлении в финале «Евровидения».

«А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам "Евровидения" достойную конкуренцию», — написала в телеграм-канале Захарова

Британская вещательная корпорация «Би-би-си» и другие международные вещатели не разрешили Зеленскому выступить с видеообращением в финале «Евровидения».

Финал конкурса «Евровидение» пройдет 13 мая, в нем будут участвовать 26 стран: музыканты 20 стран, прошедшие полуфинал, Великобритания как страна — хозяйка конкурса, Украина как победительница предыдущего года и представители «Большой четверки» — Германия, Испания, Италия и Франция. Россия второй год не участвует в этом песенном конкурсе из-за проведения СВО.

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Политика #Мир
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