Google представил первый складной смартфон Pixel Fold

Google представил свой первый складной смартфон Pixel Fold. Его начальная цена в США составит 1799 долларов.

Разработчики уверяют, что в разложенном состоянии Pixel Fold — самый тонкий телефон-раскладушка на рынке. Размер дисплея в разложенном состоянии составляет 19,3 сантиметра, это практически ширина стандартного листа бумаги А4.

Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Смартфон оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, а также двумя камерами по 10,8 мегапикселей, одна из которых обладает возможностью пятикратного оптического увеличения.



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Новинка получит 12 Гб оперативной памяти, а также фирменный процессор Tensor G2. Pixel Fold будет доступен в двух цветах — темно-сером и бежевом. Продажи телефона начнутся в июне.