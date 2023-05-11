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Компания Suzuki останется в России

Источник:
Quto
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Японская компания Suzuki останется на рынках России, Белоруссии и Казахстана, об этом представители концерна объявили в ходе дилерской конференции бренда

Однако для сохранения присутствия на российском рынке компании придется провести «определенную адаптацию и построить базис развития», рассказала операционный директор ООО «Сузуки Мотор Рус» Ирина Зеленцова.

«В 2023 году акцент работы Suzuki в России, Казахстане и Беларуси будет сделан на сфокусированном внимании к клиентам, удовлетворении их запросов и безукоризненной работе сервисных станций», — отметила она.

При этом пока неясно, возобновятся ли поставки автомобилей Suzuki в Россию, которые в течение последнего года ввозятся в страну по систему параллельного импорта. Официально в страну сейчас привозятся только запчасти, необходимые для выполнения гарантийных обязательств.

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