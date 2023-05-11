Минфин поддержал запуск новой большой приватизации

Новая большая приватизация в России должна состояться, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Однако для этого необходимо понять, что продавать, а также сформировать рынок, подчеркнул чиновник.

«На самом деле никто не против, проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора», — сказал Моисеев на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Замминистра напомнил, что вопрос о приватизации поднимался ранее — в начале апреля об этом заявлял председатель правления ВТБ Андрей Костин. Тогда он указал, что деньги для построения новой модели экономики России могут быть получены в результате приватизации.

Моисеев подчеркнул, что если перезапустить приватизацию прямо сейчас, то процесс будет напоминать историю 1994 года с залоговыми аукционами, когда бизнес кредитовал правительство под залог находящихся в государственной собственности акций.