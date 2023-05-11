Хакеры начали рассылку зараженных повесток на военные сборы

Хакеры запустили массовую рассылку зараженных писем, маскирующихся под повестку на военные сборы. Сообщения приходят с адресов, имитирующих настоящие почтовые адреса Минобороны РФ.

В письмах говорится, что получатель должен к определенному времени явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания и постановки на учет. При этом к письму прикреплен архив, в котором содержится вредоносное программное обеспечение.

Эксперты по кибербезопасности уже проанализировали архивы — файлы внутри писем оказались трояном удаленного доступа DarkWatchman RAT, который позволяет злоумышленникам контролировать зараженный компьютер пользователя.

Президент Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году. Это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. Минобороны подчеркнуло, что призванные на сборы граждане не могут попасть в зону СВО.