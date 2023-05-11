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Зеленский отложил контрнаступление украинской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Украине потребуется больше времени, чтобы начать контрнаступление, заявил президент Владимир Зеленский. Однако срок, на который необходимо отложить операцию, он не назвал.

Украинский лидер отметил, что бригады ВСУ готовы к наступлению, однако военные ждут дополнительных поставок бронетехники от Запада. Зеленский в интервью BBC уточнил, что сейчас она приходит небольшими партиями.

По его словам, украинские войска могли бы пойти в наступление с тем, что у них есть, однако тогда ВСУ потеряли бы большое количество бойцов. «Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать», — отметил Зеленский.

Украинские власти говорят о готовящемся контрнаступлении уже несколько недель, первоначально ожидалось, что он начнется в конце апреля. Затем СМИ называли дату 9 мая. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждал, что украинское контрнаступление уже началось.

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