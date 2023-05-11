Зеленский отложил контрнаступление украинской армии

Украине потребуется больше времени, чтобы начать контрнаступление, заявил президент Владимир Зеленский. Однако срок, на который необходимо отложить операцию, он не назвал.

Украинский лидер отметил, что бригады ВСУ готовы к наступлению, однако военные ждут дополнительных поставок бронетехники от Запада. Зеленский в интервью BBC уточнил, что сейчас она приходит небольшими партиями.

По его словам, украинские войска могли бы пойти в наступление с тем, что у них есть, однако тогда ВСУ потеряли бы большое количество бойцов. «Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать», — отметил Зеленский.

Украинские власти говорят о готовящемся контрнаступлении уже несколько недель, первоначально ожидалось, что он начнется в конце апреля. Затем СМИ называли дату 9 мая. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждал, что украинское контрнаступление уже началось.