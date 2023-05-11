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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль отреагировал на поставку британских ракет на Украину

Источник:
ТАСС
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Кремль «весьма негативно» отнесся к поставкам Британией Украине ракет большой дальности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — цитирует ТАСС Пескова

Ранее телеканал CNN сообщил, что Великобритания предоставила Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Их дальность позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России.

Storm Shadow — совместная разработка Великобритании и Франции. Дальность стрельбы составляет более 250 километров.

Тема: Военная операция на Украине
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