Кремль отреагировал на поставку британских ракет на Украину

Кремль «весьма негативно» отнесся к поставкам Британией Украине ракет большой дальности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — цитирует ТАСС Пескова

Ранее телеканал CNN сообщил, что Великобритания предоставила Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Их дальность позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России.

Storm Shadow — совместная разработка Великобритании и Франции. Дальность стрельбы составляет более 250 километров.