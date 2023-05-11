Шакире подобрали новых женихов

Певица Шакира после расставания с футболистом Жераром Пике оказалась под пристальным вниманием СМИ. Любое появление с известным мужчиной в свете расценивается как новый роман.

Этап «Формулы 1» в Майами стал поводом для обсуждения сразу двух кандидатов на сердце Шакиры.

На мероприятии 46-летняя певица появилась в сопровождении актера Тома Круза. Западные СМИ писали, голливудская звезда преподнес Шакире огромный букет роз.

После гоночного уикенда папарацци застукали Шакиру на свидании с гонщиком Льюисом Хэмилтоном. Пара вместе была в ресторане.

Слухи о романах певицы провоцируют американские СМИ. Сама Шакира даже не намекает на новые отношения в социальных сетях.