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Шакире подобрали новых женихов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vogue Taiwan / CC BY 3.0

Певица Шакира после расставания с футболистом Жераром Пике оказалась под пристальным вниманием СМИ. Любое появление с известным мужчиной в свете расценивается как новый роман.

Этап «Формулы 1» в Майами стал поводом для обсуждения сразу двух кандидатов на сердце Шакиры.

На мероприятии 46-летняя певица появилась в сопровождении актера Тома Круза. Западные СМИ писали, голливудская звезда преподнес Шакире огромный букет роз.

Почему Шакира рассталась с Пике

После гоночного уикенда папарацци застукали Шакиру на свидании с гонщиком Льюисом Хэмилтоном. Пара вместе была в ресторане.

Слухи о романах певицы провоцируют американские СМИ. Сама Шакира даже не намекает на новые отношения в социальных сетях.

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