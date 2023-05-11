Подсчитано количество авто в России старше 35 лет

Более миллиона автомобилей, чей возраст превышает 35 лет, ездит по российским дорогам.

По данным на 1 января 2023 года в России зарегистрировано более 1,11 миллиона возрастных автомобилей — это примерно 2,5% от общего автопарка, подсчитало агентство «Автостат».

Более половины (60%) старых авто — это Lada. На втором месте — Toyota. В пятерку вошли «Москвич», Nissan и Audi. Самые распространенные модели «янгтаймеров» — ВАЗ-2106, ВАЗ-2101 и «Нива».

Больше всего машин старше 35 лет зарегистрировано в Приморском крае, Иркутской области, Краснодарском и Алтайском краях и Калининградской области.