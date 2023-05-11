НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Настоящее фото звезды «Мэри Поппинс, до свидания» напугало фанатов

Источник:
Sibnet.ru
279 0

Актриса Наталья Андрейченко, известная по роли Мэри Поппинс, опубликовала в социальной сети фотографию без фотошопа и напугала поклонников худобой.

Андрейченко в мае исполнилось 67 лет. Последние годы она живет в Мексике, изучает буддизм и занимается йогой.

Из-за того, что раньше актриса публиковала фото и видео с использованием фоторедакторов, естественная фотография породила много домыслов у подписчиков.

Фото: © @natalya_andreychenko

Одни пользователи Сети заподозрили постаревшую Андрейченко в алкоголизме, другие предположили, что она нездорова.

В проблемах с алкоголем актриса признавалась сама несколько лет назад. Она рассказывала, что страдала от зависимости в молодости. Проблемой было то, что, выпив немного алкоголя, она не могла остановиться.

Еще по теме
Шакире подобрали новых женихов
Роберт Де Ниро в 79 лет стал отцом седьмого ребенка
Джоли поделилась редкой фотографией из детства
Марина Влади празднует 85‑летие
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Госдолг США стал угрозой для мировой экономики
Игра «Знаток истории» стартует на Sibnet.ru
Пригожин заявил о выполнении задачи «Бахмутская мясорубка»
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
Обсуждение (0)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Все статьи
Самое обсуждаемое
57
Путин объявил переломный рубеж для человеческой цивилизации
43
Начался штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
37
Парадная речь Путина вызвала восторг на Западе
29
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
18
Пригожин заявил о выполнении задачи «Бахмутская мясорубка»