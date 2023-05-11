Настоящее фото звезды «Мэри Поппинс, до свидания» напугало фанатов

Актриса Наталья Андрейченко, известная по роли Мэри Поппинс, опубликовала в социальной сети фотографию без фотошопа и напугала поклонников худобой.

Андрейченко в мае исполнилось 67 лет. Последние годы она живет в Мексике, изучает буддизм и занимается йогой.

Из-за того, что раньше актриса публиковала фото и видео с использованием фоторедакторов, естественная фотография породила много домыслов у подписчиков.

Фото: © @natalya_andreychenko

Одни пользователи Сети заподозрили постаревшую Андрейченко в алкоголизме, другие предположили, что она нездорова.

В проблемах с алкоголем актриса признавалась сама несколько лет назад. Она рассказывала, что страдала от зависимости в молодости. Проблемой было то, что, выпив немного алкоголя, она не могла остановиться.