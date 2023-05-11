Киев прокомментировал исчезновение главкома ВСУ Залужного

Заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла сообщения о смерти главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Маляр отметила, что в российском инфополе появилась информация о ликвидации высокопоставленных украинских генералов, в том числе Залужного. «Все живы», — написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, слухи о гибели главкома распространяются для поднятия боевого духа российской армии и для деморализации украинских войск. При этом Маляр не сообщила о местонахождении Залужного и не рассказала, почему он исчез из публичного поля.

Информация о гибели главкома ВСУ появилась на фоне об его отказе от участия в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции. По официально версии, Залужный принял такое решение из-за «напряженной оперативной ситуации».

Телеграм-каналы ранее сообщили о массированных ракетных и бомбовых ударах российских сил по украинским объектам, в том числе по штабам, где могли находиться генералы ВСУ.