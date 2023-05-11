Импортная бытовая техника подорожает

Казахстанское правительство ужесточило контроль за поставками бытовой техники в РФ, поэтому дистрибьюторы начали менять страны ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ, что увеличивает стоимость конечной продукции на 10–12%.

Казахстан и Узбекистан были крупнейшими импортерами электроники от Samsung, LG, Bosch, Electrolux и других. После заявлений казахстанского правительства об ужесточении контроля параллельного импорта в РФ таможня ужесточила условия, что привело к росту стоимости доставки.

Дистрибуторы заявляют, что закупать подобную технику в новых ценовых условиях становится нерентабельно.

«Потребительский спрос уже сместился в сторону китайской и турецкой бытовой техники, а закупленная по более высокой цене продукция от LG, Samsung, Bosch и других может оказаться просто неликвидной», — сказал «Коммерсанту» коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

Запрет транзита может привести к тому, что товары мировых брендов станет невыгодно возить параллельным импортом, а потребителю останутся китайские товары, которые поставляются в Россию официально, либо отечественные бренды.