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Импортная бытовая техника подорожает

Источник:
Sibnet.ru
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Казахстанское правительство ужесточило контроль за поставками бытовой техники в РФ, поэтому дистрибьюторы начали менять страны ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ, что увеличивает стоимость конечной продукции на 10–12%.

Казахстан и Узбекистан были крупнейшими импортерами электроники от Samsung, LG, Bosch, Electrolux и других. После заявлений казахстанского правительства об ужесточении контроля параллельного импорта в РФ таможня ужесточила условия, что привело к росту стоимости доставки. 

Дистрибуторы заявляют, что закупать подобную технику в новых ценовых условиях становится нерентабельно.

«Потребительский спрос уже сместился в сторону китайской и турецкой бытовой техники, а закупленная по более высокой цене продукция от LG, Samsung, Bosch и других может оказаться просто неликвидной», — сказал «Коммерсанту» коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

Запрет транзита может привести к тому, что товары мировых брендов станет невыгодно возить параллельным импортом, а потребителю останутся китайские товары, которые поставляются в Россию официально, либо отечественные бренды.

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Экономика #Торговля
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