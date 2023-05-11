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Кормухина обвинила Гагарину в поддержке ВСУ исполнением «Кукушки»

Источник:
Sibnet.ru
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Давний спор о нарушении авторских прав на исполнение «Кукушки» между Ольгой Кормухиной и Полиной Гагариной перерос в более серьезные обвинения — финансирование ВСУ.

Версия песни «Кукушка» Виктора Цоя, которую поет Полина Гагарина, создана композитором Константином Меладзе. По словам Кормухиной, после каждого исполнения гагаринской «Кукушки» Меладзе получает денежные отчисления. При этом композитор, по мнению певицы, поддерживает армию Украины.

Позиция Ольги Кормухиной по поводу прав на исполнение «Кукушки» прежняя: Меладзе украл аранжировку ее супруга Александра Белова и Гагарина поет песню незаконно.

«Я не хочу, чтобы на моем горбу получались деньги, которыми оплачено убийства наших ребят», — сказала Кормухина в интервью проекту «Так сказать».

Спор о права на «Кукушку» между артистками начался в конце 2019 году. Тогда решение суда оказалось на стороне Полины Гагариной, не обнаружив в аранжировке Меладзе плагиата. Кормухина с решением оказалась не согласна и подала апелляцию.

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