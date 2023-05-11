Велосипеды и электросамокаты закупили в России

Россияне с наступлением сезона резко бросились покупать велосипеды и электросамокаты, чаще покупатели отдают предпочтение более продвинутому электротранспорту с более высоким средним чеком.

С начала апреля пользователи Ozon купили в три раза больше велосипедов, чем в прошлом году, на Wildberries спрос на самокаты вырос на 98%. Чаще покупали велосипеды и электросамокаты и на других онлайн-площадках.

Обычно покупатели берут универсальные горные модели велосипедов за 13-15 тысяч рублей, а среди самокатов выбирают компактные складные модели и тратят на них порядка 6 тысяч рублей.

В этом году россияне чаще отдают предпочтение более продвинутому электротранспорту с более высоким средним чеком. При этом самые востребованные электровелосипеды обходятся покупателям примерно в 50-54 тысячи рублей, а на электросамокаты обычно тратят около 19-23 тысячи рублей.