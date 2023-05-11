Холод вернется в регионы Сибири

Необычно холодная погода прогнозируется на юге Западной Сибири — в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях в ближайшие дни, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная с субботы, температура в Омской, Новосибирской областях будет ниже нормы на четыре градуса, а на юге Красноярского края — на шесть градусов ниже нормы», — сказал ТАСС метеоролог.

Ночью в субботу в Новосибирской области температура воздуха опустится до ноля, в регионе возможны, заморозки.

В Новосибирске и Омске отопление в домах уже отключили. В Красноярске власти еще не назвали дату отключения батарей.