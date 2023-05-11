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Соловьев эмоционально осудил теплый прием Пугачевой в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал фан-сообщества «Алла Пугачёва и семья»

Приезд Аллы Пугачевой в Москву на похороны друзей стал одним из важных событий в инфополе майских праздников. Журналист Владимир Соловьев оскорбился такому вниманию к Примадонне и в прямом эфире грубо высказался в ее адрес.

«Я не понимаю, почему пустили Пугачеву назад. <…> Давайте сейчас ее по телевизору еще покажите, дайте концерт провести. В ножки ей упадите, цветами встретьте. Это же осчастливило: кормилица вернулась! А в этот момент пацаны на фронте. Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь. Всю эту шелуху», — произнес журналист в прямом эфире «Соловьев Live».

Причиной такой агрессии к Пугачевой в том, что после начала спецоперации певица уехала из России вместе с семьей. А потом, когда ее супруга признали ионогеном, негативно высказывалась в адрес страны и коллег.

В майские праздники Алла Пугачева вынужденно прилетела в Москву — умер ее близкий друг Валентин Юдашкин. На похоронах кутюрье к Примадонне подошел пресс-секретарь президента Александр Песков и сказал, что рад видеть певицу. Также он поцеловал ей руку.

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