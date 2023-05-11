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Занос на трассе унес жизни пяти человек в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Белый автомобиль Toyota занесло на трассе Каптырево — Субботино утром в четверг, в машине нашли тела пяти человек сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Машину нашли в пруду на 4 километре трассы Каптырево — Субботино утром в четверг. На месте происшествия на асфальтовой дороге обнаружены следы заноса. 

По предварительным данным, в ДТП погибли четыре пассажира и водитель, среди которых три женщины и двое мужчин. Личности погибших еще не установлены.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она устанавливает обстоятельства аварии.

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ЧП #ДТП #Красноярск
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