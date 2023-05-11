Занос на трассе унес жизни пяти человек в Красноярском крае

Белый автомобиль Toyota занесло на трассе Каптырево — Субботино утром в четверг, в машине нашли тела пяти человек сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Машину нашли в пруду на 4 километре трассы Каптырево — Субботино утром в четверг. На месте происшествия на асфальтовой дороге обнаружены следы заноса.

По предварительным данным, в ДТП погибли четыре пассажира и водитель, среди которых три женщины и двое мужчин. Личности погибших еще не установлены.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она устанавливает обстоятельства аварии.