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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Песков заявил о достижении части целей СВО

Источник:
ТАСС
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Росссийская САУ 2С5 «Гиацинт-С»
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Специальная военная операция (СВО) достигла части своих целей, но не всех и поэтому она будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России  Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин 24 февраля 2022 года говорил о необходимости защитить жителей Донбасса. «И частично эту задачу удалось решить, но частично: пока еще мы далеки от того, чтобы ее полностью [выполнить]», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в интервью сербскому телевидению.

«Вы видите, что продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов, поэтому, конечно, противника нужно отодвинуть на значительные расстояния. Поэтому операция будет еще продолжаться», — пояснил пресс-секретарь президента.

Еще один из очень важных итогов — освобождение территорий, сказал Песков. «Вы знаете, что на этих территориях состоялись референдумы, и люди, которые проживали на этих территориях, проголосовали за то, чтобы войти в состав Российской Федерации», — отметил он.

По его словам, Путин назвал важнейшей целью СВО — демилитаризацию киевского режима. И здесь «удалось изрядно потрепать военную машину Украины», подчеркнул Песков.

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