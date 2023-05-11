Премьер Финляндии объявила о разводе с мужем

Временно исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии Санна Марин сообщила, что разводится с Маркусом Ряйккененом.

«Мы вместе подали на развод. Мы благодарны друг другу за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь», — написала Марин в одной из соцсетей.

Марин и Ряйккенен заключили брак почти три года назад, в начале августа 2020 года, хотя состояли в отношениях гораздо дольше. Дочь родилась в 2018 году.

Когда Марин была назначена премьер-министром, в декретном отпуске по уходу за ребенком находился отец девочки.

Марин возглавляет правительство Финляндии с 2019 года. Социал-демократическая партия, которую она возглавляет, проиграла парламентские выборы в 2023 году. Премьер и ее кабинет министров подали в отставку и сейчас исполняют технические функции до момента создания новой партийной коалиции.