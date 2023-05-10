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Россиян призовут на военные сборы

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня опубликования. В соответствии с документом правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.

Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.

На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. После этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев.

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Оборона #Армия #Россия
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