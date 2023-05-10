Мартин Скорсезе посоветовал, как смотреть его фильмы

Режиссер Мартин Скорсезе уверен, что только просмотр фильма в кинотеатре полностью погружает в картину.

«Мы берем эмоциональные истории и превращаем их в кино, чтобы вы разделили их с незнакомцами, сидя в одном кинозале. Это что-то невероятное», — цитирует режиссера Excelsior.

Скорсезе сравнил просмотр фильма в кинозале и дома на ноутбуке или смартфоне. В домашних условиях зритель ставит кино на паузу, отвлекается или часто смотрит частями. В кинозале —полностью погружается в сюжет. Это и делает просмотр прекрасным.

В фильмографии Мартина Скорсезе в основном длинные и глубокие фильмы, которые действительно возможно оценить только при полном погружении в сюжет. Среди его работ «Отступники», «Остров проклятых», «Ирландец», «Молчание».

Следующая картина Скорсезе, которая выйдет в прокат — «Убийцы цветочной луны». Его хронометраж 206 минут (3 часа 26 минут).