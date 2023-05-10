Власти Польши переименовали российский Калининград в Крулевец, такое решение принято государственной комиссией по стандартизации географических названий за пределами страны.

Члены комиссии отметили, что Калининград известен в Польше под традиционным названием Крулевец, а «нынешнее русское название этого города — искусственно и не связано ни с городом, ни с районом», передает RMF24.

Современное название Калининград получил в 1946 году — в честь всесоюзного старосты Михаила Калинина. До этого город назывался Кенигсберг, а до 1255 года — Тувангсте. Крулевец — польское название города, которое использовалось до передачи Кенигсберга СССР.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал решение Варшавы. На своей официальной странице в Twitter он отметил, что в ответ Россия может назвать Польшу «Царством Польским» или «Варшавским герцогством».