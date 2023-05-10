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Ребенок от трех родителей впервые родился в Британии

Источник:
Guardian
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Первый ребенок от трех родителей появился на свет в Британии, для его зачатия использовался метод под названием митохондриальное донорство.

Ученые создали эмбрион ЭКО с применением тканей из яйцеклеток здоровых женщин-доноров, свободных от вредных мутаций, которые несут их матери и могут передаваться детям, пишет Guardian.

Такие эмбрионы объединяют сперму и яйцеклетку от биологических родителей с крошечными структурами, называемыми митохондриями, из донорской яйцеклетки. В итоге ребенок имеет ДНК матери и отца, а также небольшое количество генетического материала от донора.

Способ помогает женщинам с мутировавшими митохондриями иметь детей без риска передачи генетических нарушений. Мутации, повреждающие митохондрии, чаще всего поражают мозг, сердце, мышцы и печень.

Власти Британии разрешили использовать такой способ ЭКО в 2015 году, при этом одобрение зачатия дается в каждом конкретном случае Управлением по оплодотворению человека и эмбриологии. Личности детей от трех родителей держатся в секрете.

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