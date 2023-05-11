НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ужасы, комедия с Беллуччи и российские драмы посоревнуются в прокате

Источник:
Sibnet.ru
93 0
Фото: © кадр из фильма «Кто убил BlackBerry»

Фильмы ужасов, российские драмы, британская комедия с Моникой Беллуччи и биографический фильм про разработчиков первого смартфона выйдут в российский прокат с 11 мая.

Среди зарубежных картин интересной зрителям может быть комедия «Мама мафия» с Моникой Беллуччи. Это история об американской домохозяйке Кристин, которой по наследству от дедушки достается мафиозная империя.

Также в рейтинге ожидания биографический фильм «Кто убил BlackBerry». Это история о группе разработчиков, поставивших на кон все ради создания первого смартфона.

Из российских премьер в прокат выходит триллер «МаскЕрад» о циничном шулере, который имеет единственную слабость — прекрасную женщину Нину.

Еще две русские премьеры — продолжение подростковой мелодрамы «14+» и семейная драма «Меньшее зло», где снялись всего четыре актера — Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова.

Разбавят лирический и комедийный прокат фильмы ужасов: «Эпидемия: Вирус-32», «Чужой. Вторжение» и «Заклятие. Последняя битва».

Еще по теме
Продолжение фильма «14+» выйдет в прокат
Мартин Скорсезе посоветовал, как смотреть его фильмы
Депутат Госдумы раскритиковала серию «Гриффинов» про Челябинск
«Воскрешение» Владислава Галкина в «Диверсанте» смутило отца актера
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Госдолг США стал угрозой для мировой экономики
Игра «Знаток истории» стартует на Sibnet.ru
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
Как выбрать хороший коньяк за 500 рублей
Обсуждение (0)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Все статьи
Самое обсуждаемое
57
Путин объявил переломный рубеж для человеческой цивилизации
43
Начался штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
37
Парадная речь Путина вызвала восторг на Западе
29
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
18
Пригожин заявил о выполнении задачи «Бахмутская мясорубка»