Ужасы, комедия с Беллуччи и российские драмы посоревнуются в прокате

Фильмы ужасов, российские драмы, британская комедия с Моникой Беллуччи и биографический фильм про разработчиков первого смартфона выйдут в российский прокат с 11 мая.

Среди зарубежных картин интересной зрителям может быть комедия «Мама мафия» с Моникой Беллуччи. Это история об американской домохозяйке Кристин, которой по наследству от дедушки достается мафиозная империя.

Также в рейтинге ожидания биографический фильм «Кто убил BlackBerry». Это история о группе разработчиков, поставивших на кон все ради создания первого смартфона.

Из российских премьер в прокат выходит триллер «МаскЕрад» о циничном шулере, который имеет единственную слабость — прекрасную женщину Нину.

Еще две русские премьеры — продолжение подростковой мелодрамы «14+» и семейная драма «Меньшее зло», где снялись всего четыре актера — Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова.

Разбавят лирический и комедийный прокат фильмы ужасов: «Эпидемия: Вирус-32», «Чужой. Вторжение» и «Заклятие. Последняя битва».