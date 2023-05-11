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Продолжение фильма «14+» выйдет в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «14+: Продолжение» про повзрослевшего подростка Лешу и его первую любовь выйдет в прокат в четверг, 11 мая.

В фильме «14+» главным героем был подросток Леша, который впервые влюбляется в сверстницу Вику. Продолжение, как и первый фильм, снял режиссер Андрей Зайцев. Актеры тоже остались прежние, но добавились новые персонажи.

В «14+: Продолжение» Леше 18 лет, и он теперь студент университета. Он не может забыть свою первую любовь Вику, которая пошла своей дорогой. На пути молодого человека встречается новая девушка Настя, совсем непохожая на Вику. Леше на пути нового этапа взросления придется решать более серьезные проблемы и понять, что же такое любовь.

Роль Леши исполняет повзрослевший Глеб Калюжный, Вику сыграла Ульяна Васькович. Роль новой героини Насти сыграла Полина Гухман.

Мелодрама «14+» вышла в 2015 году и получила высокие оценки. В отзывах фильм называли честным и трогательным.

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