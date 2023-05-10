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Россия денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении в Госдуме и Совете федерации денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин в 2007 году подписал указ о приостановлении действия договора и связанных с ним международных документов. Решение о приостановке участия было принято до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение.

Договор устанавливал квоты на число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Принятые ограничения касались территории действия ДОВСЕ.

Согласно последней редакции ДОВСЕ, квота для России составляла 6350 танков, 11 280 бронемашин, 6315 арт-систем, 3416 самолетов и 855 вертолетов. Данные лимиты превышали реально имеющееся количество боевой техники.

Документ подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. В 1999 году был подписан обновленный вариант документа. Его ратифицировали только четыре страны — Россия, Украина, Казахстан и Белоруссия.

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Политика #Мир #Оружие
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