Путин снял запрет на полеты в Грузию

Президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу указ президента России от 21 июня 2019 года», — говорится в указе. Этот документ запрещал российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на территорию Грузии.

Этот указ вводил временный запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на территорию Грузии.

Указ также отменил рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от реализации путевок, предусматривающих полеты в Грузию.