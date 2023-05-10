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Путин снял запрет на полеты в Грузию

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу указ президента России от 21 июня 2019 года», — говорится в указе. Этот документ запрещал российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на территорию Грузии.

Этот указ вводил временный запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на территорию Грузии.

Указ также отменил рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от реализации путевок, предусматривающих полеты в Грузию.

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Экономика #Транспорт и дороги #Туризм
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